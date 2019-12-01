Balean a una persona en plena Fiestra Patronal en Zamora, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 22:19:08

Zamora, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- Un comerciante resultó lesionado al ser atacado a balazos en la Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen, los agresores lograron darse a la fuga a bordo de una motocicleta, al momento se desconoce el móvil de la agresión.

En relación a lo ocurrido se conoció que aproximadamente a las 22:40 horas del jueves, en el 911 reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en las calles Pino Suárez y Lerdo de Tejada, de la colonia Centro.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al lugar donde testigos les señalaron que el lesionado había sido trasladado en un vehículo blanco a un nosocomio privada para recibir atención médica,

Los uniformados realizaron recorridos pie tierra en el busca de evidencias pero no localizaron ninguna, por lo que se movilizaron al nosocomio para brindarle seguridad al lesionado.

Tratándose de Leonardo A., S., de 36 años de edad, vecino de la colonia Centro, el cual presenta una una lesión en el abdomen y otra en la pierna izquierda.

De este hecho tomo conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado quienes ya investigan el hecho para dar con los presuntos agresores y conocer las causas de la agresión.