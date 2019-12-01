Encuentran cuerpo sin vida en la comunidad de La Cantera en Tangamandapio, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 20:27:02

Santiago Tangamandapio, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El cadáver de un hombre que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego fue localizado la mañana de este lunes en las inmediaciones de la comunidad de La Cantera, autoridades de la FGE ya investigan el caso.

En relación al hecho se informó que aproximadamente a las 10:30 horas, elementos de la Policía Comunal fueron alertados sobre una persona tirada en la carretera La Cantera-Santiago Tangamandapio.

Los uniformados se trasladaron al lugar donde encontraron a un masculino sin vida con impactos de bala, por lo que acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Agentes Ministeriales se movilizaron al lugar y llevaron cabo las actuaciones correspondientes, enseguida el occiso fue identificado con el nombre Arturo B., V., de 52 años de edad, el cual era vecino de la citada población.

Cabe señalar que por usos y costumbres pobladores se negaron a que el cadáver fuera traslado a las instalaciones del servicio médico forense de Zamora.