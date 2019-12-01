En Zitácuaro, Michoacán, muere motociclista en accidente

En Zitácuaro, Michoacán, muere motociclista en accidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:51:40
Zitácuaro, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Luego de que sufriera un accidente cuado viajaba a bordo de su motocicleta en el Libramiento J. Múgica del municipio de Zitácuaro, Michoacán, un hombre perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida vialidad, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron confirmar la muerte del motorista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido arribaron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

