En Zinapécuaro, Michoacán se enfrentan Agentes de Investigación y civiles; no se reportan víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 17:33:08
Zinapécuaro, Michoacán, a 30 de septiembre de 2025.- Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la FGE, fueron atacados a balazos cuando llevaban a cabo tareas propias de su labor, tras el hecho no se reportan víctimas.

Al respecto se informó que agentes de la FGE llevaban a cabo tareas de investigación en la población de San Miguel Taimeo, en esta municipalidad.

En un momento determinado desconocidos atacaron a los oficiales de la ley, quienes repelieron la agresión.

Finalmente no se reportan víctimas; en el lugar se constituyeron elementos de las guardias Civil y Nacional, así como del Ejército Mexicano, quienes implementaron operativos en la búsqueda de los agresores.

