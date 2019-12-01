En Zinapécuaro, Michoacán, aseguran 4 cilindros explosivos, pólvora, estupefaciente, dos cargadores y 50 cartuchos útiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 12:17:44
Zinapécuaro, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las policías municipales de Maravatío, Senguio, Tlalpujahua e Irimbo, se logró asegurar cuatro cilindros explosivos, pólvora, siete kilogramos de marihuana, dos cargadores y 50 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que en primer lugar en la localidad de San Nicolás Simirao, municipio de Zinapécuaro, los agentes estatales y municipales tras una inspección protocolaria encontraron 33 bolsas transparentes de polvo fino color negro, aparentemente pólvora, también cuatro cilindros explosivos de fabricación casera. 

Al continuar con la supervisión policial dentro del sitio fueron asegurados dos paquetes con un peso de siete kilogramos de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, además dos cargadores de arma larga y 50 cartuchos útiles calibre 7.62X35 milímetros.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente encargada de llevar a cabo las diligencias de ley.

