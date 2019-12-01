En Zamora, Michoacán investigan muerte de un individuo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:30:21
Zamora, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un hombre que fue encontrado ahorcado dentro de su negocio ubicado en la colonia Jardines de Catedral.

Fue alrededor de las 07:15 horas de este martes cuando en el 911 recibieron un reporte ciudadano sobre una persona sin vida en la calle Ejército Nacional esquina con Leona Vicario.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de Rescate se trasladaron al lugar donde dentro de un bazar donde encontraron a un masculino ya sin vida recostado sobre el piso con una piola atada al cuello y el otro extremo al techo.

Los policías acordonaron el sitio, mientras el occiso fue identificado con el nombre de Carlos Germán de 37 años de edad, vecino de la zona.

Al sitio llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales quienes realizaron lo conducente, así mismo se conoció que tras las primeras indagatorias se trataría de un caso de suicidio.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

