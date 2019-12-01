En Zamora, Michoacán detienen a presunto responsable de homicidio calificado

En Zamora, Michoacán detienen a presunto responsable de homicidio calificado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:08:50
Zamora, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.- Cristian Antonio “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Diego Alberto L., fue aprehendido la visera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que forman parte de la investigación, el 21 de marzo del presente año, la víctima se encontraba sobre la avenida Naciones Unidas, del fraccionamiento Altamira, en la ciudad de Zamora, cuando arribó al sitio el investigado, quien presuntamente disparó en su contra, ocasionándole diversas lesiones que le provocaron la muerte; enseguida, el agresor se retiró del lugar.

Derivado de las investigaciones realizadas, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario de Zamora, a disposición del órgano jurisdiccional que será el encargado de resolver su situación legal.

