En Zamora, Michoacán: Detienen a 4 personas en posesión de sustancias ilícitas

Zamora, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Como resultado de acciones operativas dentro del Plan Paricutín en el municipio de Zamora, permitió a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asegurar a tres hombres y una mujer en portación de 44 envoltorios que contenían sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina y dos réplicas de arma de fuego.

Sobre el particular se informó que durante patrullajes preventivos en caminos de terracería que conducen a Los Acantos en esta ciudad, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas, quienes se encontraban cerca de una motocicleta marca Vento con una mochila de una empresa de servicios de entrega.

Al interior de esta se encontraron 44 dosis de la citada droga y dos artefactos de plástico con apariencia de armas de fuego. Lo decomisado y los ahora indiciados serán presentados ante la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias de ley.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se mantiene vigente para garantizar el bienestar de la población michoacana y combatir de manera firme las conductas delictivas.