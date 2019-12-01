Comando asalta nodriza y se lleva tres coches último modelo en plena Autopista de Occidente México- Guadalajara: FGR Michoacán investiga 

Morelia, Mich., a 7 de enero de 2026.— La autopista de Occidente México–Guadalajara volvió a ser escenario de un atraco. Un grupo de sujetos armados, operando con precisión y violencia, perpetró el robo de tres vehículos último modelo en uno de los tramos más transitados del país, exhibiendo la vulnerabilidad del autotransporte y la creciente audacia del crimen organizado en Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de robo de autotransporte federal de carga, luego de que el apoderado legal de la empresa Transportes Técnicos Especializados S.A. de C.V. denunciara el atraco.

Los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Ecuandureo, donde los delincuentes interceptaron un tractocamión tipo nodriza, con placas del Servicio Público Federal, que trasladaba tres vehículos. Bajo amenaza de armas de fuego, los criminales lograron despojar al operador de la unidad, huyendo con el botín sin que hasta el momento se reporten detenidos.

El golpe, ejecutado en cuestión de minutos, confirma lo que transportistas han advertido desde hace meses: las autopistas federales se han convertido en corredores del crimen, donde bandas especializadas actúan con total impunidad.

La Fiscalía Federal en Michoacán continúa integrando la indagatoria para reunir los datos de prueba necesarios que permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, el silencio operativo y la ausencia de capturas inmediatas generan inquietud entre empresarios y operadores del transporte pesado.