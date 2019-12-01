Volcadura vehicular en el Libramiento Sur de Zamora, Michoacán, deja dos heridos

Volcadura vehicular en el Libramiento Sur de Zamora, Michoacán, deja dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:54:24
Zamora, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Dos adolescentes que viajaban a bordo de una camioneta sufrieron algunos golpes al accidentarse en el Libramiento Sur, al parecer iban a exceso de velocidad y el conductor perdió el control del volante debido a la grava suelta.

Lo anterior se registró alrededor de las 15:30 horas de este miércoles en la citada rúa a la altura de la curva conocida como "La Chingada"  ubicada a unos metros del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio.

Paramédicos de Rescate llegaron y le brindaron los primeros auxilios a Jose Antonio y Cristopher de 16 años de edad, vecinos del Fraccionamiento Manantiales del Curutarán y de la colonia Los Fresnos de Jacona, los cuales no requirieron ser llevados a un nosocomio.

Elementos de Seguridad Vial se encargaron de los peritajes y aseguraron la camioneta de la marca Nissan tipo pik-up color rojo, con placas NE-3429-C de Michoacán, misma que fue enviada al corralón oficial.

