Continúan estudios forenses en fosa clandestina de Villagrán; de manera preliminar se contabilizan 13 cuerpos

Villagrán, Guanajuato, a 7 de enero de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que siguen en curso los trabajos forenses derivados del hallazgo de una fosa clandestina localizada en las inmediaciones de un campo de cultivo del municipio de Villagrán, donde el número de víctimas aún se encuentra bajo análisis científico.

De acuerdo con el comunicado oficial, arqueólogos forenses y peritos en antropología realizan un procesamiento minucioso de la escena, lo que ha permitido la localización de diversos indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, la Unidad de Investigación de Personas Fallecidas lleva a cabo los procedimientos técnicos y científicos necesarios para la identificación de las víctimas, conforme a los protocolos establecidos, bajo un enfoque humanitario y de respeto a la dignidad póstuma.

La Fiscalía reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y a las familias buscadoras sobre los avances del proceso de identificación, los cuales se darán a conocer a través de los canales institucionales, conforme lo permita el trabajo pericial interdisciplinario. Asimismo, subrayó que la investigación se desarrolla con la máxima rigurosidad científica y jurídica, garantizando la protección de los derechos de las víctimas.

Aunque la autoridad estatal no ha precisado una cifra oficial, de manera preliminar trascendió que hasta este miércoles suman 13 cuerpos localizados. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que inicialmente se reportaron 10 víctimas —siete hombres y tres mujeres—, sin embargo, durante los trabajos de campo fueron hallados tres cuerpos adicionales, algunos de ellos desmembrados y distribuidos en puntos cercanos al primer sitio.

El hallazgo se registró la noche del domingo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban patrullajes y localizaron restos humanos al interior de una pileta de riego agrícola, ubicada entre parcelas de cultivo. Durante el lunes y días posteriores, peritos y agentes de investigación criminal procesaron la escena y recolectaron indicios.

Tras concluir las diligencias en el lugar, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley y las pruebas forenses correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre este caso en Villagrán.