Denuncia penalmente Memo Valencia a Leonel Godoy

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- “Leonel Godoy dio unas declaraciones en una entrevista en el medio de comunicación de Víctor Americano en un podcast que le hizo el día 15 de septiembre del 2025, en las que se daña mi imagen pública, mi honor, y vamos a proceder en consecuencia”, comentó el dirigente del PRI en Michoacán y diputado local, Memo Valencia.

El líder estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para presentar la querella correspondiente en contra del ex gobernador de Michoacán por el delito de ataques al honor y los que resulten.

Asimismo, hizo un llamado público a la Fiscalía para que sea citado en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación por el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Yo tuve un par de pláticas con Carlos Manzo previas a su asesinato y creo que tengo información que puede servir para darle cita a los delincuentes esos que precisamente dicen saber mucho de la materia penal y que pues esperan que se les dé cita en la carpeta de investigación para que sean llamados a declarar”, refirió.

Por ello, aseveró, que ese asesinato no puede quedar en un número más, porque la sociedad exige una investigación profunda, sin encubrimientos ni privilegios políticos.

“No nos vamos a tragar esa de que nada más fue el sicario abatido menor de edad, los otros dos que participaron en el homicidio, que también fueron abatidos por este mismo grupo delictivo para quitar los cabos sueltos, no nos vamos a quedar con la detención de 'El Licenciado', piensan que hasta ahí este 'Licenciado' era uno de los mandaderos, no era uno de los capos, y queremos a los capos y queremos a los que dieron la orden de matar a Carlos Manzo”, indicó.

De igual manera, recordó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que integrantes de dicho grupo delictivo están relacionados con el homicidio y el mismo Leonel Godoy Rangel aceptó en otra entrevista que es amigo de uno de ellos.

“Es importante que no se dé carpetazo, lo que los ciudadanos queremos es justicia, que no haya impunidad para nadie, que el que sean de Morena no sea un escudo protector, o les dé fuero o impunidad a estos delincuentes, creo que con esto voy a iniciar una lucha jurídica también en contra de Leonel Godoy que, por supuesto, tiene responsabilidad en el homicidio de Carlos Manzo”, señaló.

Asimismo, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de demostrar que no va a solapar a ningún criminal, aunque sea de su mismo partido.

El dirigente priista negó que la muerte del ex alcalde uruapense sea un factor de polarización, por el contrario, dijo, hay muchos indignados, incluso en Morena y se mostró dispuesto a hacer lo necesario para construir “y quitarles el poder a estos que están acabando con las instituciones y están matando a nuestra gente”.

“No solamente buscaban arrebatarle la vida a Carlos Manzo, que no solamente era el alcalde, sino era el futuro gobernador del estado, y lo quitaron a la mala de la contienda, sino que también enviaron un mensaje claro y contundente a todos los que nos atrevemos a alzar la voz para criticar y cuestionar al Gobierno de la República”, finalizó.