Hallan cadáver en un colector pluvial de la colonia Rector Díaz Rubio en Morelia, Michoacán

Hallan cadáver en un colector pluvial de la colonia Rector Díaz Rubio en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 18:16:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, fue hallado en un colector pluvial que se encuentra en la colonia Rector Díaz Rubio al sur de la ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el hallazgo, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó ene el sitio personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 
En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 
Guardia Civil en Michoacán se verá fortalecida con nuevas patrullas: Antonio Cruz
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Más información de la categoria
Papa León XIV tiene intención de visitar México
Federación destinará más de 100 millones de pesos a acciones de Cultura del Plan Michoacán
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Comentarios