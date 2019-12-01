Hallan cadáver en un colector pluvial de la colonia Rector Díaz Rubio en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 18:16:21

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre, fue hallado en un colector pluvial que se encuentra en la colonia Rector Díaz Rubio al sur de la ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el hallazgo, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó ene el sitio personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.