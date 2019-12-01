Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 18:26:25

Acapulco, Gro., a 14 de enero de 2026.– En un operativo de alto impacto que sacudió al puerto, fuerzas federales lograron la captura de Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N”, presuntos integrantes del grupo criminal “Los Rusos”, una de las organizaciones señaladas por sembrar terror entre comerciantes y empresarios de la entidad.

La acción, ejecutada de manera coordinada por elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representa un duro golpe contra una célula delictiva vinculada con homicidios, narcomenudeo, extorsiones y el temido cobro de piso que asfixiaba la actividad económica en varias zonas de Guerrero.

De acuerdo con información oficial, “Los Rusos” no solo se dedican a la venta y distribución de droga, sino que además adaptaban vehículos de manera clandestina para el traslado de armas y estupefacientes, una práctica que les permitía evadir retenes y expandir sus operaciones criminales.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos útiles y dosis de droga, evidencias que ahora forman parte de la carpeta de investigación en su contra.

La caída de “El Profe”, considerado un operador relevante dentro de la estructura criminal, ha generado expectativa entre sectores productivos de Acapulco, que durante meses denunciaron amenazas y extorsiones bajo el yugo de este grupo delictivo.

Autoridades federales señalaron que el operativo forma parte de una estrategia para desmantelar de raíz las estructuras criminales que operan en el puerto, y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ante la posible existencia de más implicados.

Mientras tanto, Acapulco amanece con un mensaje claro: el Estado ha puesto la mira sobre “Los Rusos” y el cerco contra el crimen organizado se estrecha.