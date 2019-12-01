En Zamora, Michoacán aprehenden a seis y les aseguran armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 13:46:23

Zamora, Michoacán, a 27 de septiembre 2025.- Tras un enfrentamiento, en una acción operativa coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE), con el Ejército Mexicanl y la Guardia Nacional, se logró la detención de seis personas, uno menor de edad, a quienes les fueron aseguradas armas de uso exclusivo, cartuchos útiles, equipo táctico y vehículos.

Sobre el particular se informó que autoridades estatales y federales llevaban a cabo acciones operativas en este municipio.

En un momento determinado se registró un enfrentamiento resultado de los cual fueron detenidas las seis personas una de las requeridas es menor de 18 años, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público especializado que resolverá su situación jurídica.

Las investigaciones continúan por existir datos que relacionan a los detenidos en otros diversos hechos registrados en la región de Zamora.