En Zacapu, Michoacán, aseguran dos precios talados para siembra de aguacate;
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 12:47:33
Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo giradas por sendos jueces de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró en el municipio de Zacapu, dos predios, talados clandestinamente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que dichas acciones se derivaron de denuncias presentadas por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM), en las que se hacía referencia que, en la localidad de Santa Gertrudis, en dos predios sin nombre y de vocación forestal, se apreciaban tocones de árboles derribados y plantaciones de aguacate.

Derivado de estas denuncias, personal de la institución realizó actos de investigación que permitieron recabar datos de prueba, mismos que fueron presentados ante el Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.

En cumplimiento de dichos mandatos judiciales, agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, realizaron la inspección en dichos predios, donde corroboraron la presencia de árboles derribados y sin marcas que acreditaran su legal aprovechamiento; además se detectó la plantación de aguacate sin autorización de cambio de uso de suelo, razón por la que se determinó su aseguramiento.

