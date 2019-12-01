Balean a dos en Tacámbaro, Michoacán; conductor muere, menor de edad resulta herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 10:38:31

Tacámbaro, Michoacán, 9 de enero del 2026.- Un saldo de una persona muerta y otra herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto dos individuos, hechos registrados en calles del municipio de Tacámbaro, Michoacán.

Al respecto, fuentes policiacas indicaron que fueron alertados de que sobre la calle Venceló Victario Soto, esquina con la Avenida de las Golondrinas, circulaba un vehículo Volkswagen Sedán a bordo del cual viajaban Francisco Ricardo, de 37 años y Renata Noemí, de 15 años.

En un momento determinado, por causas desconocidas, fueron atacados a balazos por desconocidos, lo que resultó en la muerte De Francisco y la menor resultó herida por lo que fue auxiliada.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Francisco Ricardo, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.