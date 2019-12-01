En unas horas quitan la vida a dos hombres en Apatzingán, Michoacán; uno vendía aguas por la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 17:51:56
Apatzingán, Mich., a 21 de septiembre de 2025.- La violencia no dio tregua en este municipio de Tierra Caliente. En el transcurso de unas horas, dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos puntos de Apatzingán, generando alarma entre vecinos y comerciantes locales.

El primer hecho se registró la noche del sábado 20 de septiembre alrededor de las 20:40 horas, cuando la Guardia Civil atendió un reporte sobre una persona lesionada en la vía pública, en la calle Remigio de Yarza. Al llegar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre que ya no presentaba signos vitales debido a heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Rafael A., de 56 años. El área quedó acordonada y se notificó a la Fiscalía Regional para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Horas más tarde, otro hecho violento sacudió a la colonia Leandro Valle, donde vecinos alertaron sobre el hallazgo de un hombre sin vida en la calle Juan Nepomuceno. El fallecido vestía pantalón negro y camiseta roja, y no llevaba calzado.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, la víctima respondía al nombre de Iván, quien era conocido por vender agua de coco en un triciclo y presuntamente residía cerca de la colonia Zapata. Vecinos señalaron que inicialmente estaba en calidad de desconocido, por lo que se pidió a la población apoyar para localizar a sus familiares.

