En una fosa clandestina en Puruándiro, Michoacán, hallan tres cuerpos humanos

En una fosa clandestina en Puruándiro, Michoacán, hallan tres cuerpos humanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 11:39:37
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Puruándiro, Michoacán, 26 de marzo del 2026.- Inhumados de manera clandestina fueron localizados los cuerpos de tres personas en la colonia Los Ángeles del municipio de Puruándiro, Michoacán.

Al respecto se Informó que personal de la Fiscalía de Michoacán, adscrito a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevaban a cabo tareas de búsqueda en las faldas del cerro en la referida colonia.

Tras lo anterior se localizó la fosa clandestina y dentro de esta, los restos de tres personas.

Finalmente los restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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