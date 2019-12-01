En un hospital de Morelia, Michoacán, fallecen dos hombres que fueron heridos en ataque armado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 16:51:30

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2025.- Jorge “N”, de 45 años de edad y Alonso Alberto “N”, de 17 años de edad, murieron mientras recibían atención médica, luego de haber sido atacados a balazos en la colonia La Aldea II de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue la madrugada de este domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en el interior de un domicilio de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Con base en lo anterior ambos individuos fueron canalizados a un nosocomio en donde perdieron la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.