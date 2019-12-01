Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 13:30:54

Cuautla, Morelos, 5 de octubre de 2025.- Un autobús de pasajeros de la línea Sur que cubría la ruta Tlapa, Guerrero–Ciudad de México chocó por alcance contra un tráiler la madrugada de este domingo, a la altura del Centro Asturiano de México, en el municipio de Atlatlahucan.

El accidente se registró alrededor de las 4:30 horas, en el kilómetro 45 de la autopista México-Cuautla, mismo que dejó un saldo de 16 personas lesionadas, de las cuales cuatro se reportan en estado grave, informaron autoridades locales.

Cuerpos de emergencia y personal de Caminos y Puentes Federales acudieron al lugar para brindar atención médica y retirar las unidades involucradas.

Cabe destacar que el accidente tuvo lugar en el área de curvas, donde es una constante que tráileres y camiones colisionen a causa del exceso de velocidad.