Autobús de pasajeros se estrella con tráiler en la México-Cuautla; hay 16 lesionados

Cuautla, Morelos, 5 de octubre de 2025.- Un autobús de pasajeros de la línea Sur que cubría la ruta Tlapa, Guerrero–Ciudad de México chocó por alcance contra un tráiler la madrugada de este domingo, a la altura del Centro Asturiano de México, en el municipio de Atlatlahucan.
El accidente se registró alrededor de las 4:30 horas, en el kilómetro 45 de la autopista México-Cuautla, mismo que dejó un saldo de 16 personas lesionadas, de las cuales cuatro se reportan en estado grave, informaron autoridades locales.
Cuerpos de emergencia y personal de Caminos y Puentes Federales acudieron al lugar para brindar atención médica y retirar las unidades involucradas.
Cabe destacar que el accidente tuvo lugar en el área de curvas, donde es una constante que tráileres y camiones colisionen a causa del exceso de velocidad.