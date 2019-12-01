En Tarímbaro, Michoacán: En cateo aseguran objetos robados en un inmueble de la localidad de San Miguel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:50:37

Tarímbaro, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Fiscalía Regional de Morelia, en coordinación con la Guardia Civil, aseguró diversos objetos producto de un robo a casa habitación en la localidad de San Miguel, municipio de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias se originaron de actos de investigación realizados por la Policía de Investigación, que permitieron establecer que en el domicilio referido podían encontrarse bienes sustraídos de un inmueble en agravio de una mujer.

Con estos datos, el Ministerio Público solicitó la respectiva orden de cateo al Juez de Control, quien la obsequió y ordenó su cumplimiento.

Por lo anterior, personal de la FGE en coordinación con la Guardia Civil se constituyó en el lugar, sitio donde fueron asegurados objetos consistentes en aparatos electrodomésticos, ropa, calzado, cosméticos, herramienta, perfumes y otros artículos, mismos que corresponden al delito de robo a casa habitación.

Los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y realizar la devolución de los mismos a su legítima propietaria.