En Tanhuato, Michoacán aseguran castillo de pirotecnia con características de apología del delito: SSP

Tanhuato, Michoacán, a 16 de enero 2026.- En una acción operativa llevada a cabo por elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Guardia Nacional (GN), y Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron y desmontaron un castillo de fuegos artificiales, con características alusivas a la apología del delito; hecho registrado en la localidad de Tinaja de Vargas.

En una acción conjunta, agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la GN y la FGE se desplegaron en las fiestas patronales de la citada demarcación, donde detectaron una estructura de pirotecnia que exhibía imágenes vinculadas a un grupo delictivo. En el sitio también se localizaron lonas impresas con fotografías de objetivos criminales.

De manera inmediata, las fuerzas estatales y federales procedieron al desmontaje de los fuegos artificiales y al retiro de las lonas; todo el material fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las actuaciones de ley.

La SSP reitera su compromiso con la reconstrucción del tejido social bajo los ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y condena cualquier manifestación pública que promueva la violencia. Para denunciar cualquier acto ilícito de manera anónima, la ciudadanía tiene a su disposición la línea 089 las 24 horas del día.