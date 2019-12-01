En Tacámbaro, Michoacán: Aseguran predio talado clandestinamente para plantación de aguacate

Tacámbaro, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, aseguró en la localidad de Mesa Alta, municipio de Tacámbaro, un predio talado clandestinamente para siembra de aguacate.

Sobre el particular se informó que derivado de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, en la que se reportó la existencia de tocones de árboles derribados y la plantación de aguacate en el interior del predio, sin que se contara con los permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo correspondientes.

Durante la ejecución de la orden de cateo autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se constató la presencia de árboles derribados sin marca alguna que acreditara su legalidad, así como diversas plantaciones de aguacate establecidas de manera irregular.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.