En su domicilio de Apatzingán, Michoacán, ultiman a un individuo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 10:15:44

Apatzingán, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Gabriel Zapata, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Minicipal y Guardia Civil quienes al arribar encontraron a un hombre si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Adrián “N”el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.