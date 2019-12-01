Ponen en tela de juicio triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; acusan "intervención" morenista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 09:12:26

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2025.- En 2023, cuando Bernardo Bosch Hernández —padre de Fátima Bosch, actual Miss Universo— ocupaba un cargo directivo en Pemex, la petrolera asignó mediante licitación un contrato por 745.6 millones de pesos a un consorcio encabezado por Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última propiedad de Raúl Rocha Cantú.

Un año después, Rocha Cantú asumiría la presidencia de Miss Universo. Pemex aclaró que, aunque Bosch era directivo, el área donde se desempeñaba no intervino en la licitación, que siguió el proceso regular.

El contrato, identificado como 640853806, coincidió con el año en que Rocha Cantú adquirió el 50% de la franquicia Miss Universo, convirtiéndose en copropietario y posteriormente en presidente de la organización.

Por su parte, Bernardo Bosch es ingeniero y ha trabajado cerca de tres décadas en el sector energético dentro de Petróleos Mexicanos.

Una investigación de Carlos Loret de Mola y Latinus puso en duda el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, sugiriendo un posible conflicto de interés derivado del contrato otorgado a Rocha Cantú.

El reportaje también destacó la renuncia de varios jueces del certamen, quienes afirmaron que no participarían en algo que “estaba arreglado”.

Estas acusaciones generaron polémica en la discusión pública, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que confirmen una intervención irregular en el concurso por parte del Estado mexicano.