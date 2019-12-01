Caída de nieve o aguanieve este domingo en México por el frente frío 16

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 08:27:37

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta noche y madrugada del domingo 23 de noviembre, la primera tormenta invernal y el frente frío 16 avanzaron sobre el noroeste del país, generando lluvias muy fuertes en Baja California, fuertes en el norte de Sonora y chubascos en Baja California Sur.

También se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas de Baja California y Sonora, además de un marcado descenso de temperatura y vientos de hasta 80 km/h en Sonora y Chihuahua.

El frente frío 16, ubicado en el noreste del país, interactuará con humedad del Golfo de México, ocasionando lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí. En esta región también se esperan vientos de 40 a 60 km/h.

A su vez, canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y Caribe provocarán lluvias fuertes en Puebla y chubascos dispersos en entidades del occidente, oriente y sureste, como Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN prevé además temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla; y de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.