Balean a un individuo en calles de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 10:33:22

Zamora, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en la colonia Generalísimo Morelos del municipio de Zamora, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle 30 de Septiembre de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a Martín “N”, alias “El Flaco”, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.