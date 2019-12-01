Balean a un individuo en calles de Zamora, Michoacán

Balean a un individuo en calles de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 10:33:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en la colonia Generalísimo Morelos del municipio de Zamora, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle 30 de Septiembre de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron y trasladaron a un hospital a Martín “N”, alias “El Flaco”, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un individuo en calles de Zamora, Michoacán
En su domicilio de Apatzingán, Michoacán, ultiman a un individuo
Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja tres heridos
Balean a tres personas en Zamora, Michoacán; hay un muerto y dos heridas
Más información de la categoria
No regresará el pasado de privilegios y corrupción: Claudia Sheinbaum
Ponen en tela de juicio triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; acusan "intervención" morenista
Balean a tres personas en Zamora, Michoacán; hay un muerto y dos heridas
Caída de nieve o aguanieve este domingo en México por el frente frío 16
Comentarios