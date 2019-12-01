Regresa a México bebé rescatada por su abuelita en explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fue atendida en Estados Unidos

Regresa a México bebé rescatada por su abuelita en explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fue atendida en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 08:16:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 23 de noviembre del 2025.- La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn Azuleth, la bebé rescatada por su abuela durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, regresó a la Ciudad de México tras permanecer dos meses hospitalizada en Estados Unidos.

En un comunicado, la fundación detalló que la menor y su mamá llegaron el viernes 21 de noviembre a la capital y fueron trasladadas a su domicilio en una ambulancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud local.

Jazlyn había sido llevada en septiembre al Hospital Shriners de Galveston, Texas, para recibir atención especializada por las quemaduras que sufrió durante el incidente. La fundación agradeció al hospital por los dos meses y cinco días de atención brindada.

La explosión ocurrió el 10 de septiembre de 2025. Ese día, la bebé estaba con su abuelita, Alicia Matías, quien la protegió con su cuerpo, acción que le provocó quemaduras de tercer grado en el 98% del cuerpo. Alicia falleció el 12 de septiembre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque a tiros en el Malecón de Yuriria deja dos muertos; se habla de una posible tercera víctima
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Reportan enfrentamiento entre grupos armados en la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta de Zirahuén, Michoacán
Operativo continúa para localizar a joven arrastrado por el mar en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Más información de la categoria
Caída de nieve o aguanieve este domingo en México por el frente frío 16
Regresa a México bebé rescatada por su abuelita en explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fue atendida en Estados Unidos
Ataque a tiros en el Malecón de Yuriria deja dos muertos; se habla de una posible tercera víctima
Con el arma que mató a Carlos Manzo, mataron también al asesino del alcalde; escolta disparó a quemarropa e impidió a paramédicos ayudarlo
Comentarios