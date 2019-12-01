Balean a tres personas en Zamora, Michoacán; hay un muerto y dos heridas

Balean a tres personas en Zamora, Michoacán; hay un muerto y dos heridas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 08:44:23
Zamora, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- Un hombre quedó sin vida, mientras dos mujeres resultaron lesionadas al ser blanco de una agresión con disparos de arma de fuego en el Fraccionamiento Altamira del municipio de Zamora, Michoacán.

Según los primeros reportes antes de las 23:00 horas del sábado, operadores del C5 SITEC fueron notificados que un solitario sujeto que vestía ropas oscuras y tenía el rostro cubierto ingreso a una vivienda de la calle Lima y disparó en contra de las personas para después huir con rumbo incierto.

Oficiales de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al citado lugar donde encontraron a un masculino y dos féminas heridas, de inmediato solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron la muerte de José Antonio G. H., de 34 años de edad, así mismo auxiliaron a 
 María de los Ángeles G.  M. de 55 años y Hermelinda L. de 49 años de años de edad, quienes fueron estabilizadas y enseguida canalizadas a un hospital local para su adecuada atención médica.

La unidad de Peritos Especializados y Agentes Ministeriales procesaron la escena donde fueron embalados algunos casquillos percutidos para arma corta, los cuales junto con otras evidencias y testimonios fueron integrados a la carpeta de investigación iniciada por los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia.

