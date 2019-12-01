Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 08:54:29

Zamora, Michoacán, 23 de noviembre del 2025.- La noche del sábado dos jovencitos y una muchacha resultaron lesionados al registrarse un choque de dos motocicletas, sobre la Avenida Juárez esquina con la calle Pino Suárez, de la zona Centro del municipio de Zamora, Michoacán.

Los lesionados son Brenda Lorena M., C., de 33 años de edad, vecina de la colonia El Valle, así como Gustavo B., S., de 13 años vecino de la colonia Valencia Segunda Sección y Bryan Alejandro S., A., de 18 años, con domicilio en el Fraccionamiento El Campanario.

Ellos fueron valorados por paramédicos de Roa quienes los trasladaron a diversos nosocomios para recibir atención médica.

Mientras agentes de Tránsito Municipal se encargaron de los peritajes y aseguraron las unidades bidorrantes, las cuales son una Italika FT150, color rojo con negro, con placa L9J65T de Michoacán y otra Italika Black Bird, color negro, con matrícula L6C57J de Michoacán, la cual era conducida por Luis Francisco S., H., de 27 años, vecino del Fraccionamiento Villas Las Flores.

El hecho fue turnado ante las autoridades competentes para que se determinen responsabilidades, así mismo las unidades fueron enviadas al corralón oficial.