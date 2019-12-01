En septiembre se registra el día con menos homicidios en los últimos 7 años en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:51:09

Ciudad de México, 26 de septiembre del 2025.- El 25 de septiembre del presente año se colocó como el día con menos homicidios en los últimos 7 años, información que fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La SSPC reveló que el jueves se registraron solo 37 asesinatos, aunque cabe aclarar que es una cifra preliminar.

En dicha fecha, de un total de 32 estados de la República Mexicana, solo la mitad reportaron homicidios dolosos, con el estado de Guanajuato como el estado más violento del día:

- Baja California: 1

- Chihuahua: 3

- Colima: 1

- Estado de México: 3

- Guanajuato: 6

- Guerrero: 3

- Jalisco: 1

- Michoacán: 3

- Morelos: 3

- Oaxaca: 2

- Puebla: 2

- Sinaloa: 3

- Sonora: 2

- Tabasco: 1

- Tamaulipas: 1

- Veracruz: 2

En ese sentido, tras ya cumplimentarse 11 meses del arribo de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de México, la SSPC indicó que han disminuido en un 25 por ciento los homicidios dolosos diarios en el país.

“En lo que va de 2025 se han registrado los índices más bajos de este delito desde 2016 y 23 entidades han disminuido en este indicador”, declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

García Harfuch destacó que Nuevo León es el estado donde más se han reducido los homicidios dolosos, con un 72 por ciento menos, seguido de Guanajuato con 59 por ciento de reducción; el Edomex con 45 por ciento; Baja California con 35.8 por ciento y Sinaloa con 20 por ciento.