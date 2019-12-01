Decomisan armamento antitanques en Tijuana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 09:14:26

Tijuana, Baja California, a 20 de enero 2026.- Personal de seguridad estatal decomisó un lanzacohetes antitanque y otras cuatro armas de alto calibre durante un operativo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información oficial, la acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Lago Tequesquitengo, de la colonia Colinas de Alamar y derivó de una denuncia ciudadana anónima.

En el lugar, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (Fesc) localizaron un lanzacohetes ROCKET HE calibre 66 milímetros, artefacto de uso militar, portátil y de un solo disparo, diseñado para perforar blindaje ligero.

De igual forma, las autoridades incautaron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 con cargador, una escopeta calibre 20, dos armas cortas y equipo táctico.

Todo el armamento asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación.