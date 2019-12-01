En Parácuaro, Michoacán aseguran cartuchos, cargadores y equipo táctico 

En Parácuaro, Michoacán aseguran cartuchos, cargadores y equipo táctico 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 09:06:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Parácuaro, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil, se aseguraron decenas de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico en el municipio de Páracuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que agentes de la GC llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de La Estancia, en esta municipalidad.

En un momento determinado, localizaron en calidad de abandono, 260 cartuchos útiles calibre 7.62x39; siete cargadores y equipo táctico.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Jesús Manuel “N” es sentenciado a 27 años de prisión por homicidio calificado en Salamanca
Vinculan a proceso a presunto triple homicida en Morelia, Michoacán
Desconocidos balean domicilio en Huandacareo, Michoacán
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Más información de la categoria
Es muy difícil anticipar magnitud de lluvias recientes que causaron desastres: Claudia Sheinbaum
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Fuerzas Armadas despliegan a más de 10 mil elementos para ayudar a damnificados en 5 estados
Informa SSP Michoacán resultados obtenidos en el mes de Septiembre
Comentarios