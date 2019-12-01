En Parácuaro, Michoacán aseguran cartuchos, cargadores y equipo táctico 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 09:06:01

Parácuaro, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil, se aseguraron decenas de cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico en el municipio de Páracuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que agentes de la GC llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de La Estancia, en esta municipalidad.

En un momento determinado, localizaron en calidad de abandono, 260 cartuchos útiles calibre 7.62x39; siete cargadores y equipo táctico.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.