Informa SSP Michoacán resultados obtenidos en el mes de Septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:42:01

Morelia, Michoacán, 13 de octubre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal de la Guardia Civil durante el mes de septiembre en las 10 regiones de la entidad, se decomisaron 44 armas, 44 explosivos y más de 4 mil municiones, además de 25 kg de metanfetamina y se incineraron más de 19 mil plantas de marihuana.

Sobre el particular se informó que a través de operativos realizados por la Guardia Civil, en amplia coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), autoridades estatales y locales, se aseguraron 27 fusiles y 17 pistolas; sumado a lo anterior también fueron desactivados 44 artefactos explosivos improvisados.

Además, los patrullajes para detectar el trasiego de todo tipo de drogas permitieron localizar sembradíos donde se incineraron un total de 19 mil 500 plantas de mariguana.

A la par, se decomisaron 25.57 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina.