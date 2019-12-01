Desconocidos balean domicilio en Huandacareo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:15:32
Huandacareo, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- La noche del domingo desconocidos balearon la fachada de un domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Huandacareo, Michoacán, el hecho sólo dejó daños materiales; los hechores en su huida abandonaron un vehículo robado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Morelos Sur, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron que la propiedad marcada con el número 11 de la referida vialidad, presentaba indicaría de arma de fuego, y en la calle había casquillo percutidos.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
