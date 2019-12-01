Fuerzas Armadas despliegan a más de 10 mil elementos para ayudar a damnificados en 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 10:17:45

Ciudad de México, a 13 de octubre 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), desplegaron en conjunto más de 10 mil elementos para ayudar a los damnificados de las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el general secretario, Ricardo Trevilla Trejo, informó que desplegó a 7 mil 347 efectivos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles mencionó el despliegue de 3 mil 300 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, así como la implementación de un dispositivo de 85 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 2 buques para transporte de agua y víveres, 19 embarcaciones, 7 drones, 3 plantas potabilizadoras, y 4 cocinas móviles, entre otras.

De igual forma, ambos mandos mencionaron acciones especiales en Poza Rica y Álamo, Veracruz, municipios más afectados.

El secretario de Defensa, señaló que, además de las acciones en tierra, siete aeronaves apoyan en las labores de auxilio y comentó que se tiene una cocina móvil con capacidad para dar 10 mil raciones diarias, 3 plantas potabilizadoras con capacidad de abastecer 10 mil litros diarios de agua potable, células de intendencia, 40 unidades de maquinaria pesada y 21 volteos.