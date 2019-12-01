En operativo contra "El Sierra", peligroso líder delincuencial, es detenido uno de sus presuntos operadores al sur de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 16:48:32

Morelia, Mich., a 10 de octubre de 2025.– En el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, autoridades federales y estatales lograron la detención de Luis Omar H., presunto integrante de una célula criminal que operaba en la región de Apatzingán, durante un operativo realizado en la tenencia de Jesús del Monte, perteneciente a la capital michoacana.

El despliegue, coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado (FGE) —a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS)—, la Guardia Nacional (GN)y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), tenía como objetivo cumplimentar una orden de aprehensión contra Ernesto Rafael Rosales Zepeda, alias “El Sierra”.

Durante las acciones tácticas, los agentes ubicaron a Luis Omar, quien circulaba a bordo de una Jeep Grand Cherokee con placas del estado de Michoacán. Al ser interceptado, los efectivos encontraron en su poder un revólver calibre .38 Especial, abastecido con tres cartuchos útiles, así como cinco municiones calibre .45 y cinco dispositivos de comunicación al interior del vehículo.

El detenido, originario de Apatzingán, fue asegurado sin realizar disparos y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica.

De forma paralela, la Fiscalía michoacana mantiene abiertas líneas de investigación en torno a su probable participación en delitos de extorsión y otras actividades ilícitas vinculadas a grupos delictivos que operan en la Tierra Caliente.