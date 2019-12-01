En Morelia, Michoacán, mediante cateos, asegura la FGE más de mil 500 dosis de estupefaciente y detiene a dos personas

En Morelia, Michoacán, mediante cateos, asegura la FGE más de mil 500 dosis de estupefaciente y detiene a dos personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 10:20:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de un par de órdenes de cateo giradas por sendos jueces de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en coordinación interinstitucional, aseguraron más de mil 550 dosis de metanfetamina y detuvieron a dos personas.

Sobre el particular se informó que en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación (PDI) con apoyo del binomio canino K9, dio cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Paseo del Roble, colonia Prados Verdes, lugar en el que se logró el aseguramiento de 700 dosis de metanfetamina y la detención de Bryan “N”.

En una segunda acción, elementos de la misma Unidad dieron cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Juan José Caserta, colonia La Esperanza; ahí aseguraron 850 dosis de metanfetamina y fue detenido Carlos Johovany “N”.

Durante las diligencias, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Morelia coadyuvaron con labores de seguridad perimetral, a fin de garantizar el desarrollo de las acciones.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin identificar cuerpo localizado en el Parque Querétaro 2000
En Morelia, Michoacán, mediante cateos, asegura la FGE más de mil 500 dosis de estupefaciente y detiene a dos personas
Accidentes en Morelia, Michoacán, dejan tres muertos y tres heridos
Un muerto y tres lesionados tras ataque armado en calles de Monterrey
Más información de la categoria
Se incendian dos camiones en la Terminal del Sur de Morelia, Michoacán
Legisladores de la autodenominada 4T reportan propiedades millonarias y autos de lujo en sus declaraciones patrimoniales que no coinciden con lineamientos austeros
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.
Accidentes en Morelia, Michoacán, dejan tres muertos y tres heridos
Comentarios