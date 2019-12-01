En Morelia, Michoacán, mediante cateos, asegura la FGE más de mil 500 dosis de estupefaciente y detiene a dos personas

Morelia, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de un par de órdenes de cateo giradas por sendos jueces de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en coordinación interinstitucional, aseguraron más de mil 550 dosis de metanfetamina y detuvieron a dos personas.

Sobre el particular se informó que en seguimiento a investigaciones relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación (PDI) con apoyo del binomio canino K9, dio cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Paseo del Roble, colonia Prados Verdes, lugar en el que se logró el aseguramiento de 700 dosis de metanfetamina y la detención de Bryan “N”.

En una segunda acción, elementos de la misma Unidad dieron cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Juan José Caserta, colonia La Esperanza; ahí aseguraron 850 dosis de metanfetamina y fue detenido Carlos Johovany “N”.

Durante las diligencias, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Morelia coadyuvaron con labores de seguridad perimetral, a fin de garantizar el desarrollo de las acciones.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.