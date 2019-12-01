En Morelia, Michoacán mediante cateo asegura la FGE más de 900 dosis de sustancias ilícitas y detiene a un hombre

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en la colonia Vasco de Quiroga de Morelia, con apoyo de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía de Morelia, diligencia aseguraron más de 900 dosis de narcótico y se detuvo a un hombre.

Sobre el particular se informó que dicha acción se derivó de una denuncia que señalaba que en un inmueble de la calle Herreros de San Felipe se cometían actos ilícitos, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó y obtuvo una orden de cateo, otorgada por un Juez de Control.

Al sitio indicado se trasladó personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), GN, Defensa y Policía de Morelia, donde fue localizada sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, equivalente a 925 dosis, así como un foco con residuos de sustancia.

También se llevó a cabo la detención de Eduardo Dante “N”, por su posible participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

La sustancia, el inmueble y el detenido quedaron a disposición de las autoridades correspondientes a efecto de continuar con las investigaciones.