En Morelia, Michoacán: Individuo se arroja de un puente en Calzada La Huerta; resultó lesionado

En Morelia, Michoacán: Individuo se arroja de un puente en Calzada La Huerta; resultó lesionado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 19:27:28
Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- Con fracturas en distintas partes de su humanidad, resultó un hombre el cual, presuntamente, se arrojó al vacío desde lo alto de un puente peatonal, hechos registrados en la Calzada La Huerta de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida arteria vial, en las inmediaciones de la colonia Los Girasoles, había un hombre tirado sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que presentaba varias fracturas, situación por la que fue llevado a un hospital.

Es de mencionar que, supuestamente, el lesionado saltó al vacío desde lo alto de un puente peatonal y esto le ocasionó las referidas lesiones, hechos que ya son investigados.

