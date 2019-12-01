En Morelia, Michoacán: Fallece motociclista al caer en canal de aguas negras en la comunidad Asiento de Piedra 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 12:47:36

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- Por asfixia mecánica por sumersión (ahogado), murió un motociclista, el cual cayó accidentalmente en un canal de aguas negras en la

Comunidad de Asiento de Piedra en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a un individuo dentro del canal el cual ya no presentaba signos vitales, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.