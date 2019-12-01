En Morelia, Michoacán detienen a presunto responsable en el abuso sexual de una mujer, cometido en el estado de Querétaro

En Morelia, Michoacán detienen a presunto responsable en el abuso sexual de una mujer, cometido en el estado de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 15:31:15
Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Hugo “N”, quien es señalado por las autoridades del estado de Querétaro de su posible relación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una mujer, fue aprehendido por la FGE en colaboración con las autoridades de la referida entidad.

Sobre el particular se informó que con base en el oficio de colaboración, tras haber perpetrado la agresión en aquella entidad Hugo “N”, se trasladó al estado de Michoacán, en donde al parecer se encontraba evadiendo la acción de la justicia.

Fue por ello que, tras solicitar el apoyo de la FGE en Michoacán, se logró determinar su ubicación, y en operativo, se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, en el municipio de Morelia.

Hugo “N”, ya fue entregado a las autoridades correspondientes, a efecto de que fuera puesto a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

Noventa Grados
