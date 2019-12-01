En Morelia, Michoacán: Detienen a dos, aseguran 904 dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:11:02

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, la a Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 904 dosis de narcótico, equipo táctico y detuvieron a dos personas en la colonia Los Ejidos.

Sobre el particular se informó que en seguimiento a investigaciones realizadas para combatir el delito de narcomenudeo, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de la calle José Santos Villa, de la citada colonia.

En el lugar fueron aseguradas aproximadamente 900 dosis de metanfetamina, cuatro dosis de marihuana y diverso equipo táctico consistente en un chaleco táctico tipo porta placas, color camuflaje, un chaleco táctico color negro, una fornitura color negro, así como un porta cargador y porta arma.

Durante la acción, fueron detenidos Yajaira “N” y Francisco Javier “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica.

En la diligencia se contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), que coadyuvaron en las labores de seguridad perimetral.