En Morelia, Michoacán aseguran más de mil 900 dosis de estupefacientes; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 14:13:22

Morelia, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo en inmuebles de la ciudad de Morelia, se aseguraron más de un mil 900 dosis de narcóticos; y se detuvieron a dos personas.

Sobre el particular se informó que tras recibir denuncias sobre posibles actividades relacionadas con narcomenudeo, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo reunió datos de prueba que fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, mismo que otorgó las respectivas órdenes de cateo.

En el primer domicilio, ubicado en la colonia Ventura Puente, agentes investigadores aseguraron diversas bolsas que contenían metanfetamina con un peso de 38 gramos, equivalente a 950 dosis, y realizaron la detención de José Francisco P., de 31 años, y Ana Laura G., de 44 años.

Posteriormente, en un inmueble de la colonia Bicentenario, el personal policial incautó una bolsa y ocho envoltorios que contenían vegetal verde seco con características de marihuana, con un peso equivalente a 15.2 dosis.

Finalmente, durante una tercera diligencia efectuada en la colonia San Isidro Itzícuaro, se localizaron 31 bolsas con sustancia granulosa cristalina, equivalente a 950 dosis de metanfetamina.

En estas acciones se contó con la coordinación de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Policía de Morelia.

Las personas detenidas y el narcótico asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con la investigación correspondiente.