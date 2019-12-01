En Morelia, Michoacán aseguran más de mil 900 dosis de estupefacientes; hay dos detenidos

En Morelia, Michoacán aseguran más de mil 900 dosis de estupefacientes; hay dos detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 14:13:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de tres órdenes de cateo en inmuebles de la ciudad de Morelia, se aseguraron más de un mil 900 dosis de narcóticos; y se detuvieron a dos personas.

Sobre el particular se informó que tras recibir denuncias sobre posibles actividades relacionadas con narcomenudeo, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo reunió datos de prueba que fueron presentados ante el órgano jurisdiccional, mismo que otorgó las respectivas órdenes de cateo.

En el primer domicilio, ubicado en la colonia Ventura Puente, agentes investigadores aseguraron diversas bolsas que contenían metanfetamina con un peso de 38 gramos, equivalente a 950 dosis, y realizaron la detención de José Francisco P., de 31 años, y Ana Laura G., de 44 años.

Posteriormente, en un inmueble de la colonia Bicentenario, el personal policial incautó una bolsa y ocho envoltorios que contenían vegetal verde seco con características de marihuana, con un peso equivalente a 15.2 dosis.

Finalmente, durante una tercera diligencia efectuada en la colonia San Isidro Itzícuaro, se localizaron 31 bolsas con sustancia granulosa cristalina, equivalente a 950 dosis de metanfetamina.

En estas acciones se contó con la coordinación de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Policía de Morelia.

Las personas detenidas y el narcótico asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con la investigación correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registraron 5 incendios simultáneos en Tamaulipas; dos de ellos, fueron de gran magnitud 
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en LC, Michoacán; solo hubo daños materiales
Sujeto responsable de violación y abuso sexual, cometidos contra su hijastra en Pátzcuaro, Michoacán es sentenciado a más de 13 años de prisión  
Más información de la categoria
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en LC, Michoacán; solo hubo daños materiales
Es incorrecto usar escuelas como Bases de Operaciones Interinstitucionales: Octavio Ocampo
En Morelia, Michoacán aseguran más de mil 900 dosis de estupefacientes; hay dos detenidos
Comentarios