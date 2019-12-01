En Morelia, Michoacán aseguran armamento y equipo táctico

En Morelia, Michoacán aseguran armamento y equipo táctico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:12:36
Morelia, Michoacán,  a 18 de septiembre de 2025.- Como resultado de una acción operativa implementada en el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Policía de Morelia, aseguraron armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos y equipo táctico en el municipio de Tzitzio.

Sobre el particular se informó que el personal de las instituciones se encontraba en la ranchería El Conejo, con el propósito de cumplimentar órdenes de aprehensión contra objetivos delincuenciales; sin embargo, durante el operativo sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados, quienes lograron darse a la fuga. 

Durante la inspección en la zona,  fueron localizados diversos indicios que fueron asegurados conforme a los protocolos correspondientes.

En el sitio se localizó un arma larga calibre 7.62; un arma larga calibre 5.56; un arma corta calibre .380 abastecida con tres cartuchos; además de 19 cargadores de metal desabastecidos, 3 bases para cargar radios y 10 chalecos balísticos de color negro con porta cargadores y placas balísticas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.

