En Morelia, Michoacán: Aseguran 43 kilogramos de estupefacientes en presunto laboratorio clandestino

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo luego de que se reportara un incendio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró un inmueble con indicios de ser un laboratorio de drogas en Morelia, donde se incautaron 43 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina. A través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), los agentes localizaron la presunta droga y diversos objetos relacionados con actividades ilícitas en un domicilio de la colonia Lomas del Valle.

Sobre el particular se informó que dicho hallazgo derivó de la atención a un reporte ciudadano por un incendio en el lugar; durante la inspección preventiva, los oficiales detectaron bolsas de plástico que contenían la sustancia, así como cuatro equipos telefónicos. Tanto el inmueble como el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley y la integración de la carpeta de investigación.

Corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) llevar a cabo el análisis pericial de la presunta droga y encabezar las diligencias legales para el total esclarecimiento de los hechos.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de atender con inmediatez los reportes ciudadanos y fortalecer la coordinación interinstitucional. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de procuración de justicia para garantizar el orden y la tranquilidad de las y los michoacanos.