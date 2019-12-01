En Morelia, Michoacán, aprehenden a un hombre por transporte ilegal de madera

En Morelia, Michoacán, aprehenden a un hombre por transporte ilegal de madera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 10:03:43
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Morelia, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Un hombre que es señalado de su posible responsabilidad en el delito de transporte ilegal de producto forestal, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna.

Sobre el particular se informó que con base en la información, personal de la Dirección de Policía de Investigación realizaba un recorrido sobre el Periférico Paseo de la República, cuando detectó un camión de la marca Kenworth, color gris, con una plataforma azul que transportaba madera en rollo.

Por lo anterior, los agentes le marcaron el alto a José Manuel “N”, y al solicitarle la documentación que acreditara la legal procedencia y traslado del material forestal, el detenido presentó documentos que, tras su revisión, se presumieron apócrifos.

Derivado de estos hechos el conductor fue asegurado y trasladado a la Fiscalía Regional de Morelia, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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