Morena busca centralizar el agua: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 21:49:47
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2025.- La dictatorial Ley General de Aguas del cártel de Morena demuestra nuevamente que a los gobiernos morenistas no le importan los agricultores ni el campo mexicano.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien agregó que Morena hace oídos sordos a los agricultores, quienes se verán severamente afectados.

"El cártel de Morena y sus perversos aliados nuevamente demuestran que sus políticas son dictatoriales; hoy afectan gravemente a los agricultores y al campo mexicano y solo simularon un Parlamento Abierto", señaló Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN reconoció a las y los legisladores federales de Acción Nacional que votaron en contra de la Ley de Aguas, la cual representa una imposición más de Morena y sus aliados, los cuales están destruyendo las bases de un México democrático y de libertades.

"El cártel de Morena continúa destruyendo las bases que tanto tiempo le costó construir a México; hoy los derechos de todas y todos los mexicanos han sido socavados por el régimen dictatorial morenista", indicó.

