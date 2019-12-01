Choque-volcadura termina en incendio en la comunidad San José de Llano de Apaseo el Grande, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 22:20:59

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 3 de diciembre de 2025.- Se registró un fuerte accidente tipo choque con incendio y volcadura sobre el puente del Trébol de los Apaseos arrojando solo daños materiales.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas de este miércoles, a la altura de la comunidad San José de Llano donde cuerpo se desplazaron para atender el reporte sobre el choque de un tortón que se impactó contra el muro de contención.

Aunque hasta el momento no se sabe la mecánica de los hechos, trascendió que posiblemente al intentar pasar el intenso tráfico que generó el bloqueo de agricultores, el conductor aceleró repentinamente por la desesperación y tras el fuerte choque comenzó el incendio del camión.

Las llamas provocaron el miedo de los transportistas que observaban, sin saber qué había ocurrido

Autoridades atendieron lo ocurrido e investigarán las verdaderas causas del accidente